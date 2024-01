American Tower Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100, wobei der RSI der American Tower Corp bei 79,14 liegt, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, und für die American Tower Corp liegt der RSI bei 63, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf weiche Faktoren wie das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation, dass die Aktivität der Diskussionen rund um die American Tower Corp in den letzten Monaten durchschnittlich war. Daher wird das Unternehmen in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die American Tower Corp daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei nur an drei Tagen positive Themen dominierten, während an acht Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf die American Tower Corp, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Die Analysten bewerten die American Tower Corp-Aktie derzeit positiv, basierend auf 8 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 230,63 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 14,02 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die American Tower Corp daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

American Tower kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich American Tower jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen American Tower-Analyse.

American Tower: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...