American Tower Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die American Tower Corp werden sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 84,59 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält die American Tower Corp daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für die American Tower Corp in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Stimmung einer Aktie lässt sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Kommentare in sozialen Medien einschätzen. In diesem Fall waren die Kommentare überwiegend negativ, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird die Stimmung für die American Tower Corp als "Neutral" eingestuft.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der American Tower Corp-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die American Tower Corp-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.