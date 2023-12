American Tower Aktie: Was noch aussteht!

Die technische Analyse von American Tower Corp zeigt, dass trendfolgende Indikatoren darauf hindeuten, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt von 200 Handelstagen beträgt 188,35 USD, während der letzte Schlusskurs bei 210,69 USD liegt, was einer Abweichung von +11,86 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 188,26 USD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +11,91 Prozent bedeutet. Auf Basis dieser Indikatoren erhält die American Tower Corp-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für American Tower Corp liegt bei 50,11, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 34,05, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel derzeit überwiegend negativ sind. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Schlecht" ein, da auch acht Handelssignale auf eine negative Entwicklung hinweisen.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark ansteigt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für American Tower Corp.