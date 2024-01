American Tower Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die American Tower Corp hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 189,39 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 200,21 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +5,71 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 207,14 USD, was einem Abstand von -3,35 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Somit erhält die American Tower Corp insgesamt die Note "Gut".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber der American Tower Corp eingestellt waren. Es gab mehr negative als positive Tage, obwohl die neuesten Nachrichten hauptsächlich positiv waren. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird die Einschätzung für die Anleger als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der American Tower Corp zeigt einen Wert von 76,06, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Somit fällt die Gesamtbewertung auf "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktivität der Diskussionen um die Aktie eine mittlere Intensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Des Weiteren blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die American Tower Corp bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".