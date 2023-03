American Tower Aktie: Vorsicht geboten trotz großer Euphorie!

Die American Tower Aktie, ein bekanntes Unternehmen aus dem Bereich der Telekommunikation, verzeichnet in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitts-Schlusskurs von 229.54 USD. Aktuell liegt der letzte Schlusskurs bei lediglich 184.92 USD und weicht somit um -19.44% vom Durchschnitt ab – eine charttechnische Bewertung im negativen Bereich.

Doch auch beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (184.92 USD) liegt der Schlusskurs in unmittelbarer Nähe zum gleitenden Durchschnitt (-12.78%), was wiederum auf eine Schlecht-Bewertung hindeutet.

Insgesamt zeigt die Entwicklung des Kurses also leider bisher negative Tendenzen und sollte weiterhin genauer beobacht werden, bevor man in diese Aktie investiert oder sie gar als Portfolio-Element aufnimmt.

Wichtige Fakten zur Entwicklung von American Tower

