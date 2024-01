American Tower Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die American Tower Corp hat in den letzten Tagen einen Kurs von 208,05 USD erreicht, was +1,61 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +9,72 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass die Stimmung für die American Tower Corp in den letzten Wochen stark getrübt ist. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Schlecht" bewertet.

Die American Tower Corp erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 8 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Basierend auf einer Kursprognose von 229,89 USD und einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 10,5 Prozent wird die Aktie von den Analysten als "Gut" empfohlen.

Der Relative Strength Index (RSI) der American Tower Corp-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 75, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 53,01, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie basierend auf dem RSI.