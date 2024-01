American Tower Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die American Tower Corp-Aktie wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten haben 9 die Aktie als Gut, 2 als Neutral und keine als Schlecht bewertet. Auch die kürzlich abgegebene Bewertung für die Aktie ergab eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten ein Kursziel von 234,4 USD, was einer Erwartung von 8,58 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 215,88 USD liegt. Die Analyse basierend auf den Einschätzungen aller Analysten ergibt eine Gesamtbewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die American Tower Corp besonders negativ diskutiert. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser Stimmung bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass zuletzt vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der American Tower Corp-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 188,95 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 215,88 USD liegt deutlich darüber (+14,25 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (196,34 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+9,95 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Die American Tower Corp-Aktie wird für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für American Tower Corp in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.