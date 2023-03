American Tower Aktie: Möglicherweise unpopuläre Entscheidungen in der Zukunft?

Die American Tower-Aktie konnte in den letzten drei Monaten insgesamt 11 Analystenbewertungen erzielen. Dabei wurden sieben Einstufungen mit “Gut”, vier mit “Neutral” und keine mit “Schlecht” klassifiziert, was ein durchschnittliches Rating von “Gut” ergibt.

Neuere Reporte scheinen jedoch eine abweichende Beurteilung aufzuzeigen. So beträgt das durchschnittliche Rating des letzten Monats ebenfalls “Gut”. Es gab sieben Einschätzungen mit “Gut”, vier mit “Neutral” und keinen negativen Bewertungen.

Insgesamt ergibt sich aus den Kurszielen ein Durchschnittswert von 245,94 USD. Das bedeutet eine potentielle Steigerung um 29,87 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs von 189,76 USD.

Auf Basis dieser Daten lautet die Empfehlung der Analysten demnach auf einen Kurszielwert von 245,94 USD.

Die Preisentwicklung der American Tower...