American Tower-Aktie: Keine Anzeichen für eine Kehrtwende in Sicht!

In diesen Tagen erregen zahlreiche Unternehmen mit ihren Quartalsergebnissen Aufmerksamkeit, die die Markterwartungen übertroffen haben und sich über steigende Aktienkurse freuen dürfen. Im Kontext von American Tower lässt sich leider nur eine dieser beiden Entwicklungen beobachten – sehr zum Bedauern der Aktionäre ist es nicht die letztere.

Der Anbieter von Funktürmen berichtete vor wenigen Tagen Einnahmen in Höhe von 2,77 Milliarden US-Dollar für das zweite Quartal, was geringfügig über den vorausgesagten 2,73 Milliarden Dollar liegt. Der Gewinn pro Aktie wurde mit 1,36 Dollar genannt, was deutlich höher als die Analystenschätzungen von 1,10 Dollar ausfällt.

American Tower: zu wenig?

Dies klingt zunächst nach positiven Nachrichten. Die Investoren scheinen jedoch unzufrieden zu sein. Dies mag daran liegen dass diese...