American Tower Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die technische Analyse der American Tower Corp-Aktie zeigt einen positiven Trend. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 189,27 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 215,46 USD liegt, was einer Abweichung von +13,84 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 199,67 USD liegt, weist eine positive Abweichung von +7,91 Prozent auf. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt jedoch gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund längerfristiger Betrachtungen.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Jedoch wurden auch 6 exakt berechenbare "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

Von Analysten wird die American Tower Corp-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet, basierend auf 9 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Gut" eingestuft, basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 234,4 USD, was einem Aufwärtspotential von 8,79 Prozent entspricht.

Insgesamt erhält die American Tower Corp-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.