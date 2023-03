American Tower Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

An der Börse notiert die Aktie American Tower Corp am 15.03.2023, 14:11 Uhr, mit dem Kurs von 199.83 USD.

Wie American Tower Corp derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 5 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die American Tower Corp-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das American Tower Corp-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (3 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (241 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 20,6 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 199,83 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält American Tower Corp eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über American Tower Corp wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält American Tower Corp auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der American Tower Corp-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 230,35 USD mit dem aktuellen Kurs (199,83 USD), ergibt sich eine Abweichung von -13,25 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (212,75 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,07 Prozent Abweichung). Die American Tower Corp-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

