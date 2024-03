American Tower Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse in den letzten 7 Tagen bewegt haben, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI der American Tower Corp liegt bei 93,84, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 44 für die American Tower Corp, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird für diese Kategorie daher eine Einstufung von "Schlecht" vergeben.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die American Tower Corp derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 beträgt 189,78 USD, während der Aktienkurs mit 193,94 USD um +2,19 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 197,63 USD, was einer Abweichung von -1,87 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die American Tower Corp-Aktie die Bewertung "Gut" erhalten. Von insgesamt 5 Bewertungen sind 5 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten wird auf 225,6 USD festgelegt, was eine zukünftige Performance von 16,32 Prozent bedeutet, da der aktuelle Kurs bei 193,94 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für die American Tower Corp in den letzten Wochen kaum verändert und wird daher als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und der Aktie die Bewertung "Gut" einbringt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.