American Tower Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Bei einem RSI von 61,24 wird die American Tower Corp als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 68,91 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hin.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 7 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für die Aktie der American Tower Corp abgegeben, was im Durchschnitt einem "gut" Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 228,43 USD, was einem potenziellen Anstieg um 20,57 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "gut" Empfehlung von Analysten.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der American Tower Corp-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 188,82 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 189,46 USD liegt somit auf ähnlichem Niveau, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt dieser bei 205,09 USD, und der letzte Schlusskurs liegt darunter, was zu einer "schlechten" Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie der American Tower Corp zeigt vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien und eine Beschäftigung mit negativen Themen in den letzten Tagen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "schlechte" Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment eine "schlechte" Gesamtbewertung für die Aktie der American Tower Corp.