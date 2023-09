American Tower Aktie: Experten prognostizieren 45% Rendite trotz negativem Kurstrend

Die American Tower Aktie hat in den letzten Monaten an Wert verloren und befindet sich derzeit in einem stark negativen Kurstrend. Der gleitende Durchschnitt 50, der als ein Indikator für mögliche Unterstützung oder Widerstand fungiert, bietet momentan keine Unterstützung.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen auf den Aktienkurs auswirken werden. Die Analysten sind optimistisch und prognostizieren einen Anstieg des Umsatzes um 3,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Gewinn soll ebenfalls um 5,20 Prozent steigen und positiv bleiben.

Für Aktionäre, die aktuell einsteigen möchten, könnten die Schätzungen der Experten eine positive Rendite von 45,04 Prozent auf zwölf Monate bedeuten.

Es bleibt spannend zu sehen, wie die American Tower Aktie in den nächsten Tagen und Wochen reagieren wird. Die Quartalszahlen werden...