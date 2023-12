American Tower Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

In der Internet-Kommunikation lassen sich starke positive oder negative Ausschläge mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für die American Tower Corp hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, weshalb wir der Aktie eine "Gut"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die American Tower Corp in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung, insgesamt jedoch eine Bewertung von "Gut".

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 11 Analystenbewertungen für die American Tower Corp-Aktie stattgefunden, von denen 9 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Aktie. Die Analysten kommen im Schnitt zu einer ähnlichen Beurteilung und das Rating für das Wertpapier aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 234,4 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 8,93 Prozent entspricht. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die American Tower Corp.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Bei Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich ein "Neutral"-Rating, da die Bewertung der Aktie abweicht. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die American Tower Corp.

In der technischen Analyse wird die American Tower Corp auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls mit "Gut" bewertet. Der Kurs der Aktie liegt um +14,1 Prozent über dem GD200 des Wertes. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +11,97 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut" für die American Tower Corp.