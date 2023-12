American Tower Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. American Tower Corp wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der aktuell bei 17,2 Punkten liegt, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hindeutet. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 18,91 eine Überverkauftheit an. Insgesamt erhält die American Tower Corp-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 215,88 USD sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (188,95 USD) als auch über dem der letzten 50 Handelstage (196,34 USD) liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik.

Analysten schätzen die Aktie der American Tower Corp auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 9 positive Bewertungen vor, während 2 neutral und keine negativ ausfielen. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut", und die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 234,4 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend negativ über die American Tower Corp diskutiert. Allerdings zeigen die aktuellen Diskussionen, dass die Anleger sich nun vor allem für positive Themen interessieren. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für die American Tower Corp-Aktie auf Basis der technischen Analyse, Analysteneinschätzungen und des aktuellen Anleger-Sentiments.