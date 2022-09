American Tower-Aktie: Darum könnte das Kaufinteresse nun wieder zunehmen!

Die American Tower-Aktie befindet sich seit Mitte August wieder fest in Bärenhand. Im Wochenchart erkennt man, dass es seitdem nur eine Woche gegeben hat, in dem die Bullen das bessere Ende für sich beansprucht haben. In den anderen Fällen gab es zum Teil deutliche Verluste. In der vergangenen Woche durchbrach die Aktie das 61,8 %-Fibonacci-Retracement des Aufwärtsschwungs von Ende Februar… Hier weiterlesen