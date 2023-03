American Tower Aktie: Chefs erhalten Denkzettel!

Die American Tower-Aktie verzeichnet einen durchschnittlichen Schlusskurs von 228,97 USD in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs mit 183,00 USD weicht um -20,08 Prozent ab und wird charttechnisch als “schlecht” bewertet. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (183,00 USD) nahe am gleitenden Durchschnitt (-13,44 Prozent). Hierdurch ergibt sich eine erneute Bewertung der American Tower-Aktie mit einem “schlechten” Rating.

American Tower: Was sagen Analysten über den Aktienkurs?

Analysten schätzen die Aktie von American Tower langfristig als hervorragende Investition ein. Von insgesamt 18 Analysten waren sieben der Meinung, dass die Aktie “gut” sei, während vier sie als “neutral” und keiner als “schlecht” bewerteten.

Bereits in den vergangenen...