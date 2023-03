American Tower Aktie: Anleger steigen aus!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt als wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und Zukunftsaussichten eines Unternehmens im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. American Tower weist ein aktuelles KGV von 52,17 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche REIT-Specialty durchschnittlich ein KGV von 40,19 haben. Fundamentalanalysten betrachten das hohe KGV von American Tower kritisch und sehen das Unternehmen in diesem Bereich als überbewertet an.

Jedoch ist es wichtig zu beachten, dass dies lediglich eine Kennzahl unter vielen anderen ist, um sich über die Positionierung eines Unternehmens am Aktienmarkt zu informieren. Anleger sollten daher auch weitere Aspekte wie Liquiditätssituation und Geschäftsentwicklung sorgfältig prüfen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Trotz der hohen Bewertung...