American Tower Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Das Sentiment und der Buzz um die Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung unter den Investoren und Nutzern im Internet, neben den Analysen aus Bankhäusern. Wir haben die Aktie von American Tower Corp in Bezug auf diese Faktoren untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für American Tower Corp war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Note "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von American Tower Corp beläuft sich auf 88,68, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 51,95, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dies führt insgesamt zu einem Rating "Schlecht".

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergibt insgesamt ein "Gut", da 8 Kaufempfehlungen, 2 Neutral-Einstufungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für American Tower Corp liegt bei 229,89 USD, was zu einer Entwicklung um 12,74 Prozent führen würde. Daher gibt es das Rating "Gut".

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von American Tower Corp wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ist die Aktie von American Tower Corp bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet.