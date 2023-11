American Superconductor-Anleger wird’s freuen!

Anleger: Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben American Superconductor auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Darüber hinaus haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit American Superconductor aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Bewertung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Dividende: Investoren, die derzeit in die Aktie von American Superconductor investieren, können bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung einen geringeren Ertrag von 16,82 Prozentpunkten erzielen. Die Dividenden des Unternehmens fallen daher niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Branchenvergleich Aktienkurs: American Superconductor verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 99,74 Prozent. Ähnliche Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" stiegen im Durchschnitt um 13,35 Prozent, was bedeutet, dass American Superconductor im Branchenvergleich eine Outperformance von +86,4 Prozent erzielte. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 31,62 Prozent. American Superconductor übertraf diesen Durchschnittswert um 68,12 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer Bewertung "Gut" in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird American Superconductor derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,5 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (9,25 USD) um +42,31 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,42 USD, was einer Abweichung von +24,66 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Gut" bewertet. Insgesamt entspricht dies einer Gesamtbewertung von "Gut".