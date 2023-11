American Superconductor Aktie: Nach so langer Zeit …

American Superconductor erhält eine positive Bewertung von Analysten, da sie die Aktie als "gut" einschätzen. Es gibt keine neutralen oder negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 13 USD, was zu einer erwarteten Performance von 107,34 Prozent führen würde. Die aktuelle Aktie kostet 6,27 USD. Aufgrund dieser Entwicklung bewerten wir die Aktie insgesamt als "gut".

In Bezug auf die Dividende hat American Superconductor ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -17,01 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektrische Ausrüstung" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik bewerten unsere Analysten dies als "schlecht".

Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie liegt bei 6,16 USD, während der aktuelle Kurs bei 6,27 USD liegt. Dies entspricht einer Differenz von +1,79 Prozent zum GD200, was als "neutral" bewertet wird. Der GD50 liegt bei 7,71 USD, was einen Abstand von -18,68 Prozent zur aktuellen Aktie bedeutet und daher als "schlecht" bewertet wird. Insgesamt vergeben wir daher die Note "neutral".

Bei der Betrachtung des Sentiments und der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von American Superconductor in den letzten Monaten erhöht war, was positiv ist. Allerdings gibt es eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer insgesamt "schlechten"-Einstufung führt.