American Superconductor Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Das US-amerikanische Unternehmen American Superconductor weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent liegt. Aufgrund dieser Diskrepanz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Auch das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, weshalb die Aktie auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die American Superconductor-Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Bereich der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 7,15 USD, während der letzte Schlusskurs bei 11,34 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +58,6 Prozent und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Analysteneinschätzung für die American Superconductor-Aktie zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen alle als "Gut" eingestuft wurden. Auch die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie noch Potenzial für einen Anstieg hat. Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei 13 USD, was einen Anstieg um 14,64 Prozent vom aktuellen Schlusskurs bedeuten würde. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass die American Superconductor-Aktie gemischte Bewertungen erhält, wobei die technische Analyse und die Analysteneinschätzung positiver ausfallen als das aktuelle Dividendenverhältnis und das Sentiment in der Internet-Kommunikation.

