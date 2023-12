American Superconductor Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei American Superconductor in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie in Bezug darauf als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung, weder in Bezug auf Zunahme noch Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält American Superconductor daher in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche erzielte American Superconductor in den letzten 12 Monaten eine Performance von 99,74 Prozent, während ähnliche Aktien durchschnittlich um 14,08 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +85,67 Prozent im Branchenvergleich für American Superconductor. Bezogen auf den "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 26,33 Prozent, wobei American Superconductor um 73,41 Prozent über diesem Wert abschnitt. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet American Superconductor derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 17,03 Prozentpunkte (0 % gegenüber 17,03 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die American Superconductor als überverkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 5,88 über 7 Tage. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 27, was als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut" vergeben.