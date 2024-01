Mit American States Water wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die American States Water-Aktie wird in Bezug auf ihre Dividendenpolitik und Bewertung analysiert. Die Dividendenrendite beträgt 2,17 Prozent, was 2,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, welcher das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen aufzeichnet. Der RSI steht derzeit bei 82,51, was als überkauft eingestuft wird. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich auch eine "Schlecht"-Bewertung. Auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25) ergibt sich ein Wert von 54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt dies eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um die Aktie, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch die Redaktion führt.

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches bei American States Water aktuell bei 24 liegt. Dies ist im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Wasserversorgung" als unterbewertet einzustufen, da der Branchendurchschnitt bei 129 liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.