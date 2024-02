American States Water Aktie: Das war ja klar …

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich des Unternehmens American States Water in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit hat sich jedoch die Gesprächsdynamik der Anleger hin zu negativen Themen verschoben, was dazu führt, dass die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine Einschätzung im neutralen Bereich.

Hinsichtlich der Dividende weist American States Water eine Rendite von 2,24 Prozent auf, was 2,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 4 Prozent in der Branche "Wasserversorgung" erscheint die Aktie aus heutiger Sicht eher als unrentables Investment, weshalb die Redaktion sie mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell weist American States Water einen RSI-Wert von 56,47 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält sie die Einstufung "Neutral". Die Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 58, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Aktivität der Diskussionen und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum geben ebenfalls Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild. American States Water hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, wodurch die Gesamtbewertung in diesem Punkt "Schlecht" ausfällt.