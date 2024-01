American States Water Aktie: Jetzt aber!

Die Diskussionen über American States Water in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten zwei Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen und Kommentare gehäuft, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von American States Water bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt 2,17 Prozent und liegt nur leicht über dem Mittelwert (1,68) für diese Aktie. Unseren Analysten zufolge erhält American States Water daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so haben starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen dazu geführt, dass sich die Stimmung für American States Water deutlich verbessert hat. Die Aktie erhält dafür eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie, was wiederum auf ein gestiegenes Interesse hinweist. Auch dafür erhält American States Water eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In technischer Hinsicht wird die American States Water derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 84,69 USD, womit der Kurs der Aktie bei 77,38 USD um -8,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 80,51 USD, was einer Abweichung von -3,89 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".