American States Water Aktie: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Swatch Group":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristige Kursrücksetzer wahrscheinlich, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf American States Water wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 66,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 47,41 ebenfalls an, dass American States Water weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird dem Wertpapier von American States Water somit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich zugeschrieben.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat die Aktie von American States Water im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,02 Prozent erzielt. Dies liegt 14,84 Prozent unter dem Durchschnitt von 4,82 Prozent. In der Branche "Wasserversorgung" beträgt die mittlere jährliche Rendite 4,82 Prozent, und American States Water liegt aktuell 14,84 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von American States Water beträgt 24,74, was unter dem Branchendurchschnitt von 124,82 liegt. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Anleger-Stimmung bei American States Water in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.