American States Water Aktie: Bloß aufpassen!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert als zuvor, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von American States Water liegt bei 70,48, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 67, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Schlecht" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der American States Water-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 80,8 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 71,13 USD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -12,94 Prozent erzielt, was 10,62 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.