American Software Aktie: In selten guter Lage!

Die American Software -Ga-Aktie wird von Investoren positiv bewertet, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist. Zunächst einmal beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,99 Prozent, was 1,67 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Analyse ergibt eine "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um American Software -Ga. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33 auf, was bedeutet, dass die Börse 33,38 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 61 und führt zu einer Unterbewertung der Aktie. Daraus resultiert eine "Gut"-Einstufung auf der Grundlage des KGV.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage für die American Software -Ga-Aktie beträgt 25, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (57,88) führt jedoch zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für American Software -Ga.