American Software Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die American Software -Ga-Aktie hat eine Dividendenrendite von 3,99 Prozent, was 1,73 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse wird die American Software -Ga-Aktie anhand von trendfolgenden Indikatoren bewertet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 11,36 USD, während der letzte Schlusskurs bei 11,3 USD liegt, was einer Abweichung von -0,53 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,62 USD, was einem Anstieg von +6,4 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die American Software -Ga-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf den Aktienkurs haben. Laut unserer Analysten waren die Kommentare zu American Software -Ga auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich verzeichnete die American Software -Ga-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,29 Prozent, was einer Underperformance von -46,47 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Software"-Branche entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,45 Prozent, wobei die American Software -Ga-Aktie um 44,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.