American Software Aktie: Jetzt aber!

Die Diskussionen über American Software -Ga auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens neutral sind. Die Redaktion stufte daher die Aktie als "Neutral" ein, basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein ähnliches Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der American Software -Ga-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 11,32 USD. Dies liegt nahe am letzten Schlusskurs von 11,3 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, zeigt sich eine positive Entwicklung, wodurch die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der American Software -Ga liegt bei 47,37, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine überverkaufte Situation hin, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine positive Differenz von +1,77 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software". Daher wird die Dividendenpolitik von American Software -Ga als "Gut" bewertet.