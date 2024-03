American Software Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf American Software -Ga wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 39,02 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 44,67 und zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von American Software -Ga im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,65 Prozent erzielt, was 17,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt 2,94 Prozent, und American Software -Ga liegt aktuell 18,59 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der American Software -Ga von 11,21 USD betrachtet, der mit +1,36 Prozent Entfernung vom GD200 (11,06 USD) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, weist einen Kurs von 11,23 USD auf und zeigt somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal, da der Abstand -0,18 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der American Software -Ga-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. American Software -Ga hat ein KGV von 37,53, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 55,16. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.