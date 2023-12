American Shared Hospital Services Aktie: War das schon alles?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung der Preisgünstigkeit. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. American Shared Hospital Services weist ein KGV von 17,17 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies entspricht einem Abstand von 82 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Gesundheitsdienstleister" von 96. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" betrachtet und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,44 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt American Shared Hospital Services um 30,04 Prozent darunter. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -18,3 Prozent, und American Shared Hospital Services liegt aktuell 1,87 Prozent darüber. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der American Shared Hospital Services derzeit bei 2,63 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,38 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -9,51 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 derzeit bei 2,39 USD, was einem Abstand von -0,42 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Bei weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz wird die langfristige Kommunikation im Netz berücksichtigt. Die Diskussionsintensität der Aktie von American Shared Hospital Services hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.