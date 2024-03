American Shared Hospital Services Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Aktienkurs von American Shared Hospital Services hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,14 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen des Gesundheitspflege-Sektors eine Unterperformance von 12,11 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 7,44 Prozent, und American Shared Hospital Services liegt aktuell 20,58 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie ist neutral, obwohl in sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen wurde jedoch vermehrt über positive Themen rund um American Shared Hospital Services diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die American Shared Hospital Services-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung gemäß dem RSI.

In Bezug auf die Dividende schüttet American Shared Hospital Services im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (2,17 %) keine Dividende aus, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Aktie wird somit als "Schlecht" eingestuft.