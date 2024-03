American Shared Hospital Services Aktie: Interessante Aussichten?

Die American Shared Hospital Services verzeichnet derzeit einen Aktienkurs von 2,64 USD, was einer Entfernung von +3,13 Prozent vom GD200 (2,56 USD) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal in Bezug auf die charttechnische Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 2,68 USD an, was wiederum auf ein "Neutral"-Signal hindeutet, da der Abstand -1,49 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von American Shared Hospital Services als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf die Dividende schneidet das Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (2,17 %) mit einer Dividende von 0 % schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,14 Prozent erzielt hat, was 13,22 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 7,88 Prozent, wobei American Shared Hospital Services aktuell 21,02 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von American Shared Hospital Services 18, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" im Durchschnitt ein KGV von 91 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung durch die Redaktion in dieser Kategorie führt.