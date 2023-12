American Res Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine positive Einschätzung für American abgegeben. Das Rating "Gut" wurde 1 Mal vergeben, während das Rating "Neutral" und "Schlecht" jeweils 0 Mal vergeben wurde. Dies deutet auf eine langfristig positive Bewertung des Titels von institutioneller Seite hin. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch wird der aktuelle Kurs von 1,49 USD von den Analysten untersucht. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 168,46 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 4 USD. Insgesamt wird dies als positive Bewertung angesehen.

Im Hinblick auf weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was zu einer positiven Einschätzung für diesen Faktor führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde American von den privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt American mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (28,25 %) niedriger. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Dividende.

