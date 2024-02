American Res Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "American Resources":

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer schlechten Bewertung der American-Aktie führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der American-Aktie liegt bei 15,79, was als gut eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt eine neutrale Einschätzung von 57,79. Insgesamt wird die American-Aktie daher als gut bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor hat die American-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -21,51 Prozent erzielt, was 49,8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Aktie um 49,8 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Die Analysten geben der American-Aktie insgesamt eine gute Bewertung, da sie keine schlechten Einschätzungen abgegeben haben und das Kursziel im Durchschnitt bei 4 USD liegt, was einem potenziellen Anstieg von 177,78 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als gut eingestuft.