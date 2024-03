American Res Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "American Resources":

Die Analystenbewertung für American sieht insgesamt gut aus, da in den letzten 12 Monaten 1 Kaufempfehlung, 0 neutrale und 0 schlechte Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für American liegt bei 4 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 150 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegermeinungen zu American in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv waren, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Signalen wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat American in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,58 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 18,38 Prozent, was zu einer Underperformance von -3,8 Prozent für American führte. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor lag die Rendite von American um 3,8 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt American derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 19,82 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass laut Analysten die Aktie von American mit "Gut" bewertet wird, die Anlegermeinungen jedoch auf "Neutral" hinweisen. Die Aktienkursentwicklung und die Dividendenrendite führen zu einer schlechteren Bewertung in Bezug auf den Branchenvergleich und die Dividende.