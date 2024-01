American Res Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "American Resources":

Analystenbewertung: Im letzten Jahr hat ein Analyst die American-Aktie bewertet, wobei die Bewertung "Gut" war. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist somit "Gut". Im vergangenen Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 4 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 156,41 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 1,56 USD. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Gut".

Dividende: Die aktuelle Dividendenrendite für American beträgt 0 Prozent, was leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über American in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit und einem "Schlecht"-Rating führt.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) beträgt auf 7-Tage-Basis 44 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI 57,23, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend erhält die American-Aktie von den Analysten ein durchschnittliches Rating von "Gut", eine "Neutral"-Bewertung für die Dividende und ein insgesamt "Schlecht"-Rating aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. Der Relative Strength Index deutet ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hin.