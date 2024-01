American Res Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "American Resources":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die American-Aktie ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt negativ. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen, die als zusätzlicher Faktor zur Bewertung der Aktie herangezogen wurden. Es wurde festgestellt, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führte. Somit ergibt sich insgesamt eine negative Anlegerstimmung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für American beträgt derzeit 29,55, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI25-Wert von 61, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf American in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten gab es insgesamt eine Analystenbewertung für die American-Aktie, von der eine als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurde. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 168,46 Prozent bedeutet. Basierend auf diesen Informationen erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Zusammenfassend ergibt sich für die American-Aktie eine negative Anlegerstimmung, eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI, eine negative Gesamtbewertung des Sentiments und des Buzz-Faktors und eine "Gut"-Empfehlung basierend auf den Analystenbewertungen.