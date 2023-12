American Rebel Holdings Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "BAE Systems":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von American Rebel im Fokus der Diskussionen in sozialen Medien, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Trotzdem beschäftigte sich der Markt in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um American Rebel, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die American Rebel-Aktie steht derzeit bei 0,301 USD und ist damit -20,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Die kurzfristige Einschätzung lautet daher "schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als "schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -85,8 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von American Rebel liegt bei 83,58 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 57,85, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie für diesen Zeitraum als "neutral" eingestuft. Insgesamt erhält American Rebel für diesen Punkt eine "schlecht"-Bewertung.

Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien können Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von American Rebel, weshalb die Aktie hierfür als "neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hingegen ist leicht gesunken, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält American Rebel daher eine "schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.