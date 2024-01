American Rare Earths Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "American Rare Earths":

In den letzten zwei Wochen wurde die American Rare Earths von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung in Bezug auf diese Aktie wird daher als "gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der American Rare Earths-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,16 AUD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,16 AUD weicht jedoch um 0 Prozent ab, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, liegt der letzte Schlusskurs mit 0,15 AUD über dem gleitenden Durchschnitt (+6,67 Prozent), was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index ergibt für die American Rare Earths-Aktie einen Wert von 37,5 für den RSI7 (sieben Tage) und 51,35 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer neutralen Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer Gesamteinstufung als "schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung der American Rare Earths-Aktie, wobei die Stimmung der Anleger positiv ist, die technische Analyse jedoch gemischte Signale liefert und die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zu einer eher negativen Einschätzung führt.