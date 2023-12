American Rare Earths Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "American Rare Earths":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI von American Rare Earths liegt bei 75, was eine Einstufung als "Schlecht" bedeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 48,57, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 13 Tagen, an denen positive Themen dominierten, und einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der American Rare Earths-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 0,16 AUD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,145 AUD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bezieht man den gleitenden Durchschnitt auf die letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 0,14 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien und die Rate der Stimmungsänderung wurde eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung bei American Rare Earths gemessen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.