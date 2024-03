American Rare Earths Aktie: Jetzt knallt es!

Weitere Suchergebnisse zu "American Rare Earths":

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich American Rare Earths ist derzeit überwiegend negativ. Die vergangenen zwei Wochen wurden ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen intensiv diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der American Rare Earths derzeit bei 0,17 AUD liegt. Der Aktienkurs von 0,28 AUD liegt somit 64,71 Prozent darüber, was zu einer Einstufung "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,24 AUD, was einer Differenz von +16,67 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Die Gesamtbewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume ist daher "Gut".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für American Rare Earths in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke hat in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dies führt ebenfalls zu einer Gesamtbewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die American Rare Earths-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu wird sie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine RSI-Bewertung von "Schlecht" für American Rare Earths.