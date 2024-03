American Rare Earths Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "American Rare Earths":

Die Stimmung unter den Anlegern für American Rare Earths in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergab, dass in den Diskussionen in letzter Zeit vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für American Rare Earths führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim 7-Tage-RSI beträgt der Wert 36,84 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 38,64 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird American Rare Earths in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der American Rare Earths derzeit bei 0,16 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,285 AUD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +78,13 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 0,21 AUD, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt, da die Aktie einen Abstand von +35,71 Prozent aufweist. Insgesamt wird American Rare Earths daher mit "Gut" bewertet.