American Public Education Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Aktie der American Public Education wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Gut" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu American Public Education vor. Das Kursziel für die Aktie der American Public Education liegt im Mittel wiederum bei 8 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 7,84 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 2,04 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Neutral". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der American Public Education insgesamt die Einschätzung "Gut".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Verbraucherdienste) ist American Public Education nach fundamentalen Kriterien unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 4,02, während das Branchen-KGV bei 52,32 liegt. Diese Diskrepanz von 92 Prozent führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Hinsichtlich der Dividende weist American Public Education derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Diversifizierte Verbraucherdienste") von 2,93 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von American Public Education bei -60,83 Prozent, was mehr als 64 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -3,39 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei American Public Education mit 57,44 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.