American Public Education Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Stimmung der Anleger für American Public Education in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Meinungen der letzten zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen in den Diskussionen, wodurch die Einschätzung insgesamt als "Neutral" betrachtet wird.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von American Public Education von Analysten als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten gab es 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 8 USD, was einer Erwartung von -12,66 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 5,55 USD liegt, während der aktuelle Kurs 9,16 USD beträgt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 6,47 USD, was einer Abweichung von +41,58 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 52,06, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 34, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die RSI daher als "Neutral" eingestuft.