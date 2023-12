American Public Education Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

American Public Education schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,8 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,8 % liegt. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft.

Die Marktteilnehmer zeigen sich in den sozialen Medien grundsätzlich positiv gegenüber American Public Education. In den letzten Tagen gab es insgesamt acht positive und ein negatives Stimmungsbild. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden jedoch als neutral bewertet. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält American Public Education daher eine positive Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 53,98 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,3 Punkten und zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält American Public Education daher eine neutrale Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der American Public Education mit 8,64 USD derzeit um +39,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei +55,12 Prozent, was ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

