American Public Education Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Kriterium bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. American Public Education hat derzeit ein KGV von 4,02, was 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig betrachtet werden kann und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von American Public Education eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Einschätzungen von Analysten hat die American Public Education in den letzten 12 Monaten eine "Gut"-Bewertung, eine "Neutral"-Bewertung und keine "Schlecht"-Bewertung erhalten. Langfristig wird der Titel damit von institutioneller Seite aus mit "Gut" bewertet. Die Analysten erwarten eine negative Entwicklung von -29,45 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 8 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhalten die Bewertungen durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die American Public Education-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Gut" bewertet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,51 USD, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 10,38 USD liegt.

Insgesamt erhält die Aktie von American Public Education auf Grundlage der fundamentalen, sentimentalen, und technischen Analysen eine "Gut"-Bewertung.